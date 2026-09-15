Sant’Arsenio, lupi aggrediscono allevamento: muore una pecora 

Nuovo raid da parte dei predatori ai danni di un allevamento nel territorio comunale di Sant’Arsenio. Tre lupi hanno raggiunto la struttura zootecnica e hanno aggredito una pecora, uccidendola.

L’incursione si è verificata inizialmente in assenza del pastore: i tre animali si sono avvicinati al gregge e si sono accaniti su uno dei capi presenti nell’area.

Il ritorno dei predatori e la reazione del pastore

A distanza di poco tempo, i lupi sono tornati nuovamente nei pressi dell’azienda agricola. In questo secondo episodio, tuttavia, il titolare era presente sul posto: accortosi del pericolo imminente, l’uomo è intervenuto tempestivamente, riuscendo a mettere in fuga i tre esemplari e a scongiurare ulteriori danni al bestiame.

Emergenza lupi nel Vallo di Diano: cresce la preoccupazione tra gli allevatori

L’episodio riaccende i riflettori sulla presenza sempre più frequente dei lupi nelle aree rurali del Vallo di Diano e a ridosso degli insediamenti produttivi. Solo nei giorni scorsi, un’analoga razzia aveva colpito un’azienda agricola a Polla, provocando la morte di circa 15 pecore.

La sequenza di attacchi sta generando un clima di forte apprensione tra gli operatori del comparto zootecnico locale, costretti a fronteggiare una minaccia sempre più vicina alle proprie stalle. Dalle comunità agricole del comprensorio si solleva ora la richiesta di misure e interventi concreti per la tutela degli animali e la salvaguardia delle attività produttive del territorio.