Lunghe code all’ufficio postale di Licinella: Poste Italiane risponde alle critiche

Sessanta persone in fila all’ufficio postale: arriva la risposta dei dirigenti della società. Nei giorni scorsi polemiche erano emerse in merito ai disagi riscontrati in località Licinella. Poste Italiane, ora, si scusa con i cittadini per il temporaneo disagio e spiega che la situazione è stata il risultato di una congiuntura del tutto straordinaria. Da una parte, c’è stata un’affluenza eccezionale dovuta all’arrivo di numerosi vacanzieri nella località marina per il fine settimana. Dall’altra parte, si è verificata la consueta affluenza nei giorni di pagamento delle pensioni. Questi due fattori hanno causato un sovraccarico dell’ufficio postale situato in via Torre di Paestum, a Capaccio.

Intervento di manutenzione e servizi offerti dall’ufficio postale

Poste Italiane ha programmato un intervento di manutenzione dell’area verde esterna all’ufficio. Dall’azienda, però, sottolineano anche che l’ufficio postale è dotato di un ATM Postamat in funzione tutti i giorni. Attraverso questo servizio, i cittadini possono non solo prelevare denaro contante, ma anche effettuare molte altre operazioni, tra cui pagamenti delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Inoltre, nelle vicinanze sono disponibili tutti i giorni gli uffici di Capaccio e Capaccio Scalo, dotati anch’essi di ATM Postamat funzionante 24 ore su 24, così come gli uffici di Gromola e Ponte Barizzo, tutti situati nel territorio comunale di Capaccio.

Prenotazione del turno e corsia dedicata al pagamento dei bollettini

Per evitare lunghe attese, Poste Italiane invita i cittadini a prenotare il proprio turno allo sportello utilizzando l’app Ufficio Postale o tramite WhatsApp. Per richiedere il ticket elettronico tramite WhatsApp, è sufficiente salvare il numero 3715003715 sul proprio cellulare e avviare una chat, digitando qualsiasi testo. Poste Italiane risponderà automaticamente proponendo diverse opzioni, tra cui la prenotazione del ticket.

Inoltre, per facilitare i pagamenti dei bollettini di conto corrente, è stata messa a disposizione una corsia dedicata a questo servizio.