L’ultimo saluto a Benedetta Gorga: funerali a Brienza e lutto cittadino. Cordoglio anche a Teggiano

Sarà la Chiesa della Santissima Annunziata di Brienza ad accogliere lunedì 21 settembre, alle ore 16, l’ultimo saluto a Benedetta Gorga, la ragazza di appena 15 anni morta in Argentina a seguito di un improvviso malore mentre si trovava in viaggio. La sua scomparsa ha profondamente colpito Brienza e l’intero territorio del Vallo di Diano. Una giovane vita spezzata troppo presto, che ha lasciato nello sconforto familiari, amici e quanti avevano avuto modo di conoscerla.

I legami con il territorio e il ricordo a Teggiano

Benedetta era conosciuta anche a Teggiano, dove aveva frequentato per un anno l’Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto, costruendo legami e amicizie con tanti ragazzi del comprensorio. Il dolore ha così coinvolto due comunità, unite nel ricordo di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti. La tragedia ha mobilitato l’affetto di interi centri, scossi da una perdita improvvisa che tocca profondamente il tessuto sociale locale.

La proclamazione del lutto cittadino a Brienza

Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza, annunciando per la giornata delle esequie la proclamazione del lutto cittadino. Un gesto istituzionale di vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza. A piangere Benedetta sono la mamma Maria Gabriela, il papà Eduardo, il fratello Francesco e la sorella Chiara, insieme ai parenti e a tutte le persone che le hanno voluto bene.