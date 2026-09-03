Lutto a Brienza e nel Vallo di Diano: morta in Argentina Benedetta, 15 anni

È profondo il dolore che ha colpito la comunità di Brienza per la scomparsa di Benedetta Gorga. La giovane, di soli 15 anni, è deceduta in Argentina, dove si trovava in viaggio, a seguito di un malore improvviso. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione e sconcerto tra i cittadini.

Il cordoglio del sindaco e il lutto cittadino

A farsi portavoce del sentimento dell’intera comunità è stato il sindaco Raffaele Collazzo, che ha espresso la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia della ragazza, evidenziando il dramma di una vita spezzata in così giovane età. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che, nella giornata in cui si svolgeranno le esequie – la cui data è ancora da definire –, verrà proclamato il lutto cittadino. Con questo gesto, l’Amministrazione comunale intende stringersi attorno ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari di Benedetta.

Il dolore si estende al Vallo di Diano

La prematura scomparsa della quindicenne ha lasciato un segno profondo anche nel comprensorio del Vallo di Diano. Benedetta era infatti molto conosciuta nella zona, dove aveva frequentato per un anno l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”, stringendo forti legami di amicizia. Due territori si ritrovano oggi uniti nello sconforto per la perdita di una giovane vita.