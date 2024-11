“Luci d’artista” al via, c’è la data: Salerno torna a brillare

Salerno è pronta per il Natale. Arriva l’ufficialità sull’accensione della nuova edizione di Luci d’Artista: il prossimo 29 novembre il capoluogo tornerà a brillare con la diciannovesima edizione della kermesse luminosa, che ogni anno raduna in città migliaia di turisti da tutta Italia.

Il programma

Lo start ufficiale è previsto presso la Villa Comunale, alle ore 17. A seguire poi, alle 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città. L’accensione delle opere luminose in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è invece in programma nella prima decade di dicembre.

Con l’imminente accensione delle Luci d’Artista, Salerno si prepara ad accogliere il Natale con una delle sue manifestazioni più attese, confermandosi come una delle destinazioni natalizie più suggestive.