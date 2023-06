Luchè e Franco Ricciardi in concerto a Castellabate

Continua la calda estate di musica a Santa Maria di Castellabate. Dopo la conferma del live di Gigi D’Alessio, il 16 agosto arriva Franco Ricciardi mentre il 20 agosto Luchè, sempre nella splendida location di VIlla Matarazzo.

Luchè E Ricciardi in concerto

Castellabate è pronta a vivere un’estate bollente. Anche Luchè e Franco Ricciardi, due cantanti molto apprezzati nella scena musicale odierna, hanno confermato la loro presenza nel Cilento.

Il rapper, con il suo Summer tour 2023 che accenderà Villa Matarazzo tramite le sue potenti barre, presenterà le sue canzoni di maggior successo, oltre i brani dell’ultimo album, già di platino, intitolato “Dove volano le aquile”.

Il secondo, invece, con la sua inconfondibile melodia è diventato un’icona della canzone napoletana e arriverà a Castellabate forte delle colonne sonore che hanno caratterizzato la famosa serie tv “Gomorra”, ma non solo.

I biglietti

I tagliandi per i due concerti, possono essere acquistati tramite il circuito di TicketOne. I biglietti per il live di Luchè, previsto per domenica 20 agosto alle 21, partono da 40€. Quelli invece disponibili per lo spettacolo di Franco Ricciardi, in programma mercoledì 16 agosto alle ore 21, si attestano sui 28€.