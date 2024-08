L’U.S. Agropoli comincia a prendere forma: si tratta con gli esperti Margiotta e Limatola | VIDEO

È iniziata ufficialmente la stagione dell’U.s. Agropoli, che nella giornata del 12 Agosto ha avuto il suo primo giorno di allenamento. Tanti i volti nuovi per i delfini che stanno cercando di assemblare la nuova squadra sotto i dettami tecnici di Mister Osvaldo Ferullo (assente per motivi familiari).

Ieri il primo allenamento al Guariglia

Nella prima seduta di allenamento si è svolto un lavoro di riattivazione motoria senza svolgere grossi carichi di lavoro come è normale che fosse. Sul campo erano presenti tutti gli addetti ai lavori dal duo Squitieri – Viviani alle prese con un tour de force per mettere in piedi una squadra che già tra qualche settimana dovrà scendere in campo nel primo impegno stagionale di Coppa Italia.

Tra i volti presenti al “Torre”, si è visto anche Vincenzo Margiotta che ha svolto la seduta di allenamento al comando del gruppo. Non c’è nulla di ufficiale, ma sembrerebbe che la nuova società dei delfini voglia puntare su un agropolese doc per ridare entusiasmo ad una piazza che negli ultimi anni si è vista sempre più distante dallo stadio Guariglia. Sempre sul fronte mercato si tratta anche con Gennaro Marco Limatola, lo scorso anno al Salernum Baronissi,

Capitolo stadio: il “Guariglia” è alle prese con un lavoro di restyling, anche se le operazioni sembrano complicate ed andare per le lunghe: il terreno di gioco è parso arido e incolto, dopo il caldo che sta tormentando tutta la città, vedremo quali saranno le misure prese dalla nuova società per ridare all’impianto l’aspetto dei tempi migliori.

Lavori forzati dunque per la nuova società dei delfini che avrà un gran da fare per cercare di mettere in carreggiata la compagine bianco-azzurra per l’avvio di stagione, ma sembra che nonostante le difficoltà lo spirito e la voglia di ripartire siano superiori.