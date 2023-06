L’U.S. Agropoli affronterà il Gallipoli in trasferta nella gara di andata

Finale dei Play off di Eccellenza per l’U.S.Agropoli la gara di andata sarà a Gallipoli ed è fissata per l’11 di Giugno, mentre per il ritorno al Guariglia si dovrà attendere il giorno 18. Il sorteggio è stato effettuato questa mattina a Roma alle ore 11 presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti. In rappresentanza dei Delfini era presente il dirigente Paolo Fusco. Secondo la tradizione calcistica, giocare il ritorno in casa è vantaggioso, dunque si può parlare di sorteggio favorevole

Il cammino dell’U.S. Agropoli

I Delfini si sono guadagnati la possibilità di giocarsi la promozione contro Città di Isernia. La qualificazione non è mai stata a rischio, l’Agropoli ha evidenziato una netta superiorità nel corso dei 180 minuti. Il 2 a 0 dell’andata, ottenuto grazie alle reti di Abayan e Arevalo, è stato decisivo. L’Isernia ha cercato in tutti i modi di riaprire il confronto nella sfida di casa, riuscendo ad andare a riposo con il vantaggi di 1 a 0. I biancazzurri, probabilmente scossi da mister Turco all’intervallo, si sono presentati con un approccio diverso alla gara che ha consentito di ribaltare il risultato e di portarla sul 1-2. Inutile il goal dei padroni di casa, per il 2 a 2 finale. L’Agropoli si presenterà alla finale con un buono stato di forma e soprattutto con un pubblico smagliante, che non ha mai fatto mancare l’affetto ai propri beniamini.

L’avversario

Dall’altro angolo del ring un Gallipoli temibile e agguerrito, con alle spalle una piazza che crede fortemente nel sogno serie D, come quella agropolese. La squadra pugliese interpreta con maestria il solido 352 disegnato da mister Carrozza. La fase difensiva è certamente uno dei punti di forza della compagine che ha conservato la porta inviolata nel doppio confronto con Città dei Sassi Matera, infliggendo un passivo totale di 3-0, maturato dopo la vittoria 1-0 in trasferta. Da tenere d’occhio le incursioni di Sansò, temibile ala di inserimento, dotata di un eccellente senso del goal e di un buon tiro dalla distanza. In avanti Iurato e Quarta riescono a garantire un sufficiente apporto di goal, mescolando esperienza e imprevedibilità.