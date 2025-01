Lotteria Italia 2024: primo premio in provincia di Lodi. Due biglietti vincenti acquistati a Sala Consilina

Un’altra edizione della Lotteria Italia si è conclusa con una pioggia di milioni di euro sparsi in tutta Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a un fortunato giocatore di Somaglia, in provincia di Lodi, confermando la Lombardia come regione baciata dalla fortuna per il secondo anno consecutivo.

Un giro d’Italia dei premi milionari

Ma non solo la Lombardia ha festeggiato: il secondo premio da 2,5 milioni di euro è volato a Pesaro, nelle Marche, mentre il terzo premio da 2 milioni di euro è stato assegnato a un fortunato palermitano. Torino e Dolo, in provincia di Venezia, si aggiudicano rispettivamente il quarto e il quinto premio da 1,5 e 1 milione di euro.

Un’edizione da record

L’edizione 2024 della Lotteria Italia ha confermato il suo successo, con un numero sempre crescente di biglietti venduti. Sono stati oltre 8,6 milioni i tagliandi staccati, registrando un aumento del 28% rispetto all’anno precedente.

In Campania sono stati venduti 880.440 biglietti, il 36,4% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati oltre 645.680 tagliandi. A livello provinciale, Napoli si conferma leader con 463.200 biglietti venduti, ben il 40,2% in più rispetto al 2023, quando i biglietti furono 330.420. Al secondo posto, Salerno con 188.580 biglietti (+41,3%), seguita da Caserta con 117.400 (+19,8%). Dati in netta crescita anche ad Avellino (84.160, +37,1%) e a Benevento (27.100, +21%).

Non solo i primi cinque premi

Oltre ai cinque premi di prima categoria, sono stati assegnati anche 25 premi da 100.000 euro e 50 premi da 50.000 euro, distribuiti su tutto il territorio nazionale (uno dei biglietti venduto a Scafati).

Infine i premi di quarta categoria, da 20,000 euro: due di questi sono stati staccati a Sala Consilina.

Tutti i biglietti vincenti

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie T 173756. Il secondo premio di 2,5 milioni è il T378442 venduto a Pesaro. Il terzo biglietto vincente da due milioni di euro è il G330068 venduto a Palermo. Il quarto premio da un milione e mezzo è il G173817 venduto a Torino. Il quinto da un milione è stato venduto a Dolo (VE) ed è il biglietto S185025.

Biglietti vincenti Seconda categoria, premio 100mila euro

S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)

C 439458 AVELLINO (AV)

M 217442 MASSAFRA (TA)

D 138065 FOLIGNO (PG)

M 442388 BELLUNO (BL)

Q 330398 FOGGIA (FG)

L 320913 ISPICA (RG)

D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)

I 265285 ROMA (RM)

B 431066 SPINEA (VE)

B 475642 OMEGNA (VB)

I 479949 MONTEPULCIANO (SI)

I 336915 IVREA (TO)

E 322777 BORGOSESIA (VC)

I 336889 VALMADRERA (LC)

Q 311109 VIDIGULFO (PV)

O 115657 CERVIA (RA)

I 459455 SORRENTO (NA)

N 336716 RAPOLANO TERME (SI)

B 357353 MILANO (MI)

F 174624 SOLAROLO (BO)

M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)

I 319235 ROMA (RM)

D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)

I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)

Biglietti vincenti – Terza categoria, premio 50mila euro

A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)

C 044674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR)

T 196683 MILANO (MI)

D 474835 CATANIA (CT)

AA 244340 RIVENDITORE ONLINE

P 166756 CIGOGNOLA (PV)

S 224728 MILANO (MI)

R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI)

S 182139 MONFALCONE (GO)

T 150085 ORTA DI ATELLA (CE)

D 119183 BOLOGNA (BO)

A 467555 MODENA (MO)

L 086138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)

R 225972 AREZZO (AR)

M 114512 SETTIMO TORINESE (TO)

E 416029 MILANO (MI)

A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR)

L 012086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)

M 325035 TERLIZZI (BA)

G 115853 ROMA (RM)

B 044418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR)

D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

L 317618 RIMINI (RN)

S 168154 NAPOLI (NA)

N 107783 BENTIVOGLIO (BO)

T 111407 GIUSSANO (MB)

M 331007 PALERMO (PA)

O 204982 MANTOVA (MN)

M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO)

AA 332493 RIVENDITORE ONLINE

R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)

I 309460 MILANO (MI)

B 489578 LECCO (LC)

Q 144614 OSIO SOPRA (BG)

C 429417 QUARTO (NA)

I 045735 ODERZO (TV)

F 422767 FIRENZE (FI)

A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

E 032176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT)

M 325384 SCAFATI (SA)

E 290218 IMOLA (BO)

M 308922 PERUGIA (PG)

S 216034 ANAGNI (FR)

N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

D 192247 BARILE (PZ)

T 151126 MILLESIMO (SV)

C 375767 POMPEI (NA)

P 319570 MORI (TN)

A 472983 FUCECCHIO (FI)

Biglietti vincenti – Quarta categoria, premio 20mila euro