Lotta al degrado a Salerno, verifiche sul conferimento rifiuti nei lidi e dei diportisti

Continua la lotta al degrado a Salerno, verifiche a tutto campo sul conferimento dei rifiuti e massima attenzione agli arenili cittadini. In azione la Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, il personale del Nucleo Prevenzione Reati e Polizia Ambientale, diretto dal Cap. Mario Elia, congiuntamente al personale di Salerno Pulita.

Le ultime verifiche hanno interessato il conferimento dei rifiuti da parte dei gestori degli stabilimenti balneari della zona orientale. I controlli sono stati effettuati a seguito del non corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte dei gestori dei lidi, alcuni dei quali, non effettuando la raccolta differenziata, conferivano notevoli quantità di rifiuti non differenziati depositandoli sulla strada.

Una violazione aggravata anche dal mancato utilizzo dei prescritti carrellati. Ai gestori inadempienti è stato imposto il ritiro dei rifiuti conferiti in maniera non differenziata, con obbligo alla loro differenziazione prima di effettuare il corretto conferimento, oltre alla contestazione delle prescritte sanzioni, che, in caso di recidiva, potranno essere anche oggetto di contestazioni di natura penale.

Ulteriori controlli hanno interessato il conferimento dei rifiuti da parte dei diportisti. Agenti impegnati, domenica scorsa, in controlli in abiti civili all’uscita dei pontili situati dinanzi Piazza della Libertà. Anche in questo caso sono stati controllati alcuni diportisti all’uscita dai pontili e uno di questi multato perché sorpreso a lasciare i rifiuti nel sottopiazza.

“Nei prossimi giorni continueranno i controlli, al fine di preservare il decoro urbano e perseguire chi, non osservando le regole per il conferimento dei rifiuti, si rende responsabile di un degrado che danneggia l’immagine della città tutta”, la nota dell’amministrazione.