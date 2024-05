L’Olimpia Agropoli U19 è campione regionale

Grande successo per i giovani delfini dell’Olimpia Agropoli che nella final four regionale si sono aggiudicati il titolo di Campioni regionali silver.

Un percorso iniziato con alla guida coach Di Mauro che ha saputo plasmare la squadra dandogli carattere e qualità per permettergli di conquistare questo ambizioso titolo.

La Polisportiva Basket Agropoli insieme all’Olimpia Basket portano avanti da tempo un progetto incentrato sulla crescita dei giovani che ha portato ad importanti risultati anche in altre categorie, dimostrando che il movimento cestistico Agropolese è in continua crescita.

Il successo dei delfini è arrivato sul parquet di Casapulla, dove i ragazzi di coach Di Mauro hanno superato prima in semifinale la Pallacanestro Baiano e poi ieri hanno superato la squadra ospitante il Casapulla.

Parte subito forte Casapulla che trova grande precisione dall’arco dei 3 punti sia nel primo che nel secondo quarto, dall’altra parte la squadra cilentana, forse frenata anche dalla tensione del momento, non riesce a fare la sua solita pallacanestro e con un 5/15 ai liberi chiude l’intervallo sotto di 7 punti (31-24).

Strigliata di Di Mauro negli spogliatoi che sortirà i suoi effetti.

I ragazzi di Agropoli rientrano più carichi che mai e grazie alle triple di Cantarella, Trotti ed ai rimbalzi di Cogliano e Rosolino riesce a dare una spallata al match chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 40-36 con un parziale di 16-5. L’ultimo quarto è caratterizzato da grinta, agonismo e determinazione dei ragazzi che riescono ad amministrare il vantaggio accumulato e a portare a casa la vittoria.

Con il punteggio finale di 49-53