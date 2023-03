Lo Sporting Sala Consilina sul tetto d’Italia, una storica pagina di sport per tutto il territorio. Le parole del presidente Detta

Lo Sporting Sala Consilina ha alzato al cielo la Coppa Italia di Serie A2, di calcio a 5, facendo impazzire di gioia tanti tifosi. Quella di domenica, è un’importante vittoria sportiva che dà lustro a tutto il territorio locale.

La gioia post vittoria

La finalissima giocata contro il Todis Lido Ostia, e vinta dai campani per 2-1, al termine di una sfida infinita, conclusasi solamente ai tempi supplementari, è un piccola grande pagina di storia.

Questa squadra, è riuscita a far scoppiare, di nuovo, la passione e l’entusiasmo della gente, portando al Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, più di 1500 tifosi.

La squadra, guidata dal tecnico, Fabio Oliva, ha messo in piedi una cavalcata travolgente, culminata con il trofeo tanto ambito. Ma non finisce qui, visto che in campionato la promozione in Serie A sembra essere ad un passo.

“Un risveglio senza eguali per il Vallo di Diano”: le parole del Presidente Detta

Emozione e felicità negli occhi del presidente dello Sporting Sala Consilia, Antonio Detta, il quale ha riconosciuto l’assoluto peso di tale trionfo: “questo risultato dice tutto e risponde a tutto e tutti. Una Vittoria in maiuscolo, che ha scritto la storia del futsal per il nostro territorio. Ospitare poi un evento memorabile e così importante, di portata nazionale, ci ha resi molto felici ed orgogliosi e anche questo per noi grande riconoscimento.

Credo che tutto il Vallo di Diano debba essere, e spero lo sia, contento di questo traguardo importante, che porta lustro ed onore al nostro territorio”.

Tra i tanti complimenti ricevuti dalle autorità e non solo, anche il Consigliere Regionale della Campania, Tommaso Pellegrino, ha voluto esprimere la propria gioia: “la vittoria della Coppa Italia calcio a 5 dello Sporting Sala Consilina, oltre ad essere un eccellente e prestigioso risultato sportivo, rappresenta il riscatto di un Territorio che da tanti, troppi anni, non si ritrovava unito intorno ad un simbolo.

Lo Sporting Sala Consilina ha riportato nel nostro Vallo di Diano entusiasmo e fiducia, facendo battere il cuore di tantissimi, che si sono ritrovati uniti sotto la stessa bandiera. Certo, è “solo” una vittoria sportiva, ma ritengo che lo sport oggi rappresenta una motivazione straordinaria di riscatto, rappresenta la capacità di unire e di far dimenticare almeno per qualche ora i tanti problemi che purtroppo non mancano nella nostra società.

Abbiamo fatto bene a credere che la casa naturale dello Sporting Sala Consilina dovesse essere il Centro Sportivo e dopo questa meravigliosa vittoria ancor più abbiamo la responsabilità di rilanciare una struttura che per l’intero Vallo di Diano può e deve essere un fiore all’occhiello e soprattutto una opportunità di crescita”.