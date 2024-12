Lo Sporting Sala Consilina esce sconfitta da Cosenza: le immagini del match

Lo Sporting Sala Consilina cade nell’ultima giornata del 2024. Nella trasferta di Cosenza, infatti, i salesi di mister Cipolla cedono per 5-2 sul parquet dei calabresi della Pirossigeno. Si ferma cosi il momento positivo dello Sporting che cede all’ultima della classe restando però in zona play-off grazie ai 15 punti ottenuti.

Sporting: primo tempo da dimenticare

Dopo meno di 2 giri di lancette sono i padroni di casa a passare con Adornato che di prima intenzione beffa Fiuza con un diagonale che vale il momentaneo 1-0. Al 4′ lo Sporting reagisce ma colpisce il palo con Baroni con un’azione prolungata poi allontanata dai locali. A metà frazione, però, Cosenza trova il raddoppio sugli sviluppi di un calcio piazzato con Matheus imbeccato per la staffilata che porta a +2 i rossoblù. A 3′ dalla fine della prima frazione arriva anche il tris con un pallone rimasto nei pressi della porta salese insaccato da Restaino alle spalle di Fiuza. Lo Sporting subisce il colpo e becca anche la quarta rete su palla persa in costruzione: Fatiguso concede a Gabriel la palla del 4-0 che chiude, in pratica, i giochi con largo anticipo.

La reazione nella ripresa

La ripresa si apre al 3′ con Pablo Vidal che prova suonare la carica grazie ad un euro gol che sembra poter rimettere in corsa lo Sporting. Gli ospiti salgono di giri sfiorando più volte la seconda rete che arriva “solo” a 7′ dal termine con il diagonale di Igor che vale il 4-2. I salesi provano il tutto per tutto con il portiere di movimento in campo ma a pochi secondi dal gong finale Cabesa chiude i giochi sul definitivo 5-2 siglando una rete a porta sguarnita.