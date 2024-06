Lo spettacolo delle “tonnare” nuovamente nelle acque di Scario

Lo spettacolo delle tonnare si è nuovamente presentato nelle acque che bagnano la nota località turistica di Scario. Le tipiche imbarcazioni dedite alla pesca del tonno rosso hanno deciso, come ormai di consueto, di fare tappa dinanzi il lungomare di Scario per l’intero weekend con l’intento di fare rifornimento di provviste e poi ripartire per proseguire con la battuta di pesca.

In totale sono 18 le imbarcazioni, battenti bandiera anche maltese, ferme in rada nel Golfo di Policastro tutte provenienti da Cetara e diretti lungo le acque del Tirreno per completare la quota di tonno da pescare.

Le carni del tonno rosso sono gustose e pregiate perché si tratta di esemplari oltre i 100 kg, che vengono esportati in tutto il mondo e sono diventati una prelibatezza ricercata soprattutto in Giappone, dove vengono portati con viaggi aerei in celle frigorifere, isolati uno dall’altro, per garantire l’integrità del sapore e dell’aspetto.