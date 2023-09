Lo Scarabocchiatore e il progetto di una casa editrice ad Agropoli

Una nuova avventura si preannuncia per gli associati de Lo Scarabocchiatore: l’avvio di una casa editrice. L’esordio di Mirko Leo e degli associati nel campo dell’editoria è previsto tra poco più di un mese al Lucca Comics & Games 2023, dal 1 al 5 novembre. Durante l’evento sarà presentata la prima graphic novel prodotta da “Lo Scarabocchiatore”, dal titolo “La Scogliera dei Suicidi”. Il romanzo grafico è nato da un lavoro di collaborazione tra diversi esperti ed appassionati. La sceneggiatura è stata realizzata da Andrea Cavalletto, i disegni da Marco Bianchini e sono stati molti i contributi scritti o grafici forniti anche da altri fumettisti italiani.

L’iniziativa de Lo Scarabocchiatore

Si tratta dell’inizio di un nuovo percorso nel campo della fumettistica intrapreso dall’associazione, nata nel 2019 per supportare e promuovere la passione dei membri per i fumetti e le illustrazioni.

Lo Scarabocchiatore si è formato grazie a un’idea di Mirko Leo che è stato affiancato poi da un caporedattore, Enrico Ruocco, da un corrispondente, Stefano Sala, e da una caposervizio, Emanuela Giampapa. Dal 2019 ad oggi sono molteplici i progetti che hanno visto impiegati gli associati, tra questi: la creazione di un sito web con numerosi contenuti grafici e materiali da scaricare; l’affiancamento di una produzione cartacea di riviste contenitore, volumi di saggistica o graphic novel. Sono numerosi, inoltre, gli autori affiancati da Lo Scarabocchiatore nel corso di questi quattro anni: sia dilettanti che futuri professionisti, per non parlare di alcuni degli esponenti italiani più importanti nella narrativa disegnata e nell’arte pop.

I prodotti realizzati dall’associazione

Il lavoro dell’associazione si è espresso e si esprime anche in altre modalità. Tra i prodotti che sono stati portati avanti figura dapprima un talk show, che dava spazio a case editrici, fumetterie e autori per raccontare la propria storia; poi un podcast dove gli ospiti sono principalmente cartoonist che raccontano il loro lavoro e cosa li ispira.

Molti personaggi importanti hanno mostrato interesse nei confronti de Lo Scarabocchiatore tra questi: Lola Airaghi, illustratrice lombarda della serie “Morgan Lost” e Sergio Bonelli Editore, che ha ricevuto la dedica di molte monografie su suoi autori importanti come Tex. Anche la Astorina ha collaborato con l’associazione nella produzione di una versione parodistica di Diabolik.