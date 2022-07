Vallo di Diano: una prestigiosa casa editrice svizzera, pubblica 21 inediti del compositore Nestore Caggiano

Nel 2020 la casa editrice svizzera Pizzicato Verlag Helvetia (Horgen) ha dato vita a una collana di edizioni critiche il cui intento è di riportare alla luce le composizioni meno conosciute dei compositori appartenenti alla gloriosa scuola napoletana.

La collana, dal titolo “Unpublished Naples”, spazia dal XVI secolo al secolo scorso, da Andrea Falconieri a Mercadante, Napolitano, Serrao, Gubitosi, Marchetti. Nell’ultimo anno sono stati inseriti anche nomi di spicco tutt’oggi viventi come Adriana Caggiano, nipote di Nestore Caggiano.

Proponiamo brani preferibilmente inediti e disponibili solo in manoscritti, da noi riproposti in edizione critica, con testi in italiano e inglese. Il comitato editoriale è composto da musicisti di area partenopea (Antonio De Rosa-docente, Concetta Pellegrino, musicologa e docente, Domenico Virgili, direttore d’orchestra e docente di conservatorio).

Responsabile del progetto è il maestro Francesco Gorio, già docente di chitarra classica presso il Conservatorio “Lucio Campiani” dal 1976 al 1981, poi a Verona e a Brescia, attivo nel campo delle edizioni musicali su licenza o in distribuzione di Ricordi, Suvini Zerboni, Curci, Rai Trade, Zanibon e, attualmente, come proprietario delle edizioni svizzere Pizzicato Verlag Helvetia.

Nel 2022 la Pizzicato ha pubblicato le 21 romanze per voce e pianoforte di Nestore Caggiano (edizione critica a cura di Domenico Virgili) finora rimaste inedite come la gran parte della produzione di questo importante esponente della scuola napoletana. I testi delle romanze sono di Carducci, Pascoli, Stecchetti, Boito, Golisciani, Fava, Minolio.