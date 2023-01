Litoranea Salerno – Agropoli, allarme dei ciclisti: «è pericolosa»

La litoranea è pericolosa. Lo dicono i ciclisti dell’Asd Ciclista Salernitana Nicola Romano. Dall’associazione un grido d’allarme sullo stato della Sp175 che collega Salerno con Agropoli. Una strada che molti amanti della bicicletta percorrono, sopratrtutto nei weekend. È da loro che arriva un appello ad una maggiore attenzione e manutenzione per l’arteria.

I ciclisti dell’Asl Ciclista Salernitana Nicola Romano chiedono attenzione dopo l’ultimo incidente avvenuto in litoralea:

Nel pomeriggio di ieri, sulla strada litoranea SP 175 in direzione nord verso Salerno, alla progressione chilometrica km 16, all’altezza delle intersezioni di Via Porta Pia e Via Milazzo, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto uno affiliato “storico” della nostra associazione sportiva, sinistro verificatosi a causa della presenza di una buca in prossimità della linea esterna della carreggiata.

L’estensione della buca (circa un metro di diametro) e la profondità della stessa (oltre 10 cm) hanno causato la perdita di controllo della bicicletta da parte del cicloamatore, con conseguente deviazione della corsa verso il muretto di delimitazione della proprietà adiacente la strada e contro il quale il cicloamatore veniva sbalzato riportando gravi danni fisici.