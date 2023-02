Lite tra connazionali, marocchino in gravi condizioni in ospedale. L’aggressore è in carcere

Lite tra connazionali. Finisce con uno dei due ferito alla testa e al volto. Un’aggressione che ora avrebbe un colpevole secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio. I militari, infatti, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina.

Aggressione ad un connazionale, il caso

Sottoposto a fermo indiziato di delitto M.A. Lo straniero è senza fissa dimora. Stando a quanto appurato dai carabinieri ha causato lesioni personali aggravate ad un altro cittadino marocchino ferendolo alla testa e al volto al culmine di un diverbio sfociato per non precisate ragioni.

I carabinieri sono riusciti ad identificare l’aggressorre e a ricostruire la dinamica dell’accaduto anche grazie all’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.

Le condizioni della vittima

La vittima attualmente è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si trova in prognosi riservata. L’arrestato, invece, è finito in carcere. L’uomo è stato già trasferito presso la casa circondariale di Fuorni.

Continuano le attività dei carabinieri della locale stazione per frenare episodi di violenza e reprimere reati sul territorio.