L’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento protagonista alle Olimpiadi Invernali

L’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys di Castelnuovo Cilento si conferma ancora una volta una realtà scolastica dinamica e attenta alla formazione completa dei propri studenti, capace di offrire esperienze educative di grande valore e respiro nazionale.

In seguito alla proposta dell’Azienda di Promozione e Formazione Valtellina (APF Valtellina), Ente di Formazione della Provincia di Sondrio, l’istituto prenderà parte a un evento di straordinaria rilevanza: le Olimpiadi Invernali, uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi a livello internazionale.

Studenti del Cilento alle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina

Dal 7 al 22 febbraio, un gruppo selezionato di studenti, accompagnati dai docenti, avrà l’opportunità di vivere in prima persona l’atmosfera olimpica, partecipando a un’esperienza altamente formativa e assolutamente esclusiva, riservata a poche istituzioni scolastiche. La permanenza in Valtellina consentirà agli studenti di confrontarsi con un contesto organizzativo di eccellenza, osservando da vicino la complessa macchina che sostiene un grande evento sportivo internazionale.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso educativo dell’Ancel Keys, che da sempre punta a rafforzare le competenze professionali, trasversali e relazionali dei propri studenti attraverso attività concrete e di alto profilo. Vivere le Olimpiadi Invernali non significa solo assistere alle competizioni, ma anche comprendere il valore del lavoro di squadra, dell’organizzazione, dell’accoglienza e della promozione territoriale.

Ancora una volta, l’Istituto Ancel Keys si distingue per la scelta di mete formative esclusive, confermandosi un punto di riferimento nella promozione del territorio e nella costruzione di percorsi educativi innovativi. Un’esperienza che rappresenta un importante momento di crescita personale e professionale per gli studenti, destinata a lasciare un segno profondo nel loro percorso scolastico e umano.

La partecipazione alle Olimpiadi Invernali testimonia, infine, la visione dell’istituto: una scuola capace di guardare oltre i confini locali, offrendo ai giovani opportunità concrete per aprirsi al mondo e al futuro.