L’istituto musicale Goitre presenta la 2^ edizione del concorso internazionale di clarinetto città di Vallo della Lucania

L’istituto musicale Goitre è lieto di annunciare la seconda edizione del concorso internazionale di clarinetto Città di Vallo della Lucania che si terrà dal 26 al 30 aprile 2024.

La direzione e la giuria

Direttore artistico del Concorso è il Maestro Francesco Garzione e la giuria è composta da clarinettisti di fama internazionale, tra cui:

Nicola Hansalik Samale (Presidente)

Paolo Beltramini (Primo Clarinetto dell’Orchestra della Svizzera Italiana)

Simone Simonelli (Primo Clarinetto dell’Orchestra della Fenice di Venezia)

Giuseppe Balbi (Già Primo Clarinetto del Teatro Massimo di Palermo)

Luca Sartori (Primo Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli)

Luca Milani (Orchestra Sinfonica della RAI di Torino)

Giovanni Punzi (Primo Clarinetto del Teatro Massimo di Palermo)

Angelo De Angelis (Primo Clarinetto del Teatro dell’Opera di Roma)

Francesco Musillo (Primo clarinetto banda musicale MM e Direttore Artistico Circolo MM Roma)

Il montepremi è di 10.000 euro e sarà inoltre assegnato un premio speciale “Aniello De Vita”.

Il bando e le informazioni complete sul concorso sono disponibili sul sito web www.istitutomusicalegoitre.it.

Le iscrizioni si chiudono il 2 aprile 2024.

Il concorso

Il Concorso Internazionale di Clarinetto “Istituto Musicale Goitre” è un’importante opportunità per clarinettisti di talento di tutto il mondo per mostrare le proprie capacità e competere per un premio prestigioso.

L’Istituto Musicale Goitre invita tutti i clarinettisti interessati a partecipare al concorso.