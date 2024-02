Concorso unico regionale per 363 dirigenti medici in medicina d’emergenza-urgenza in Campania

Un’unica grande procedura per rafforzare il sistema sanitario regionale: la Regione Campania ha avviato un concorso unico per il reclutamento di 363 dirigenti medici in medicina d’emergenza-urgenza. L’obiettivo è quello di colmare la carenza di personale che affligge i Pronto Soccorso di tutta la regione.

Un’innovazione organizzativa rapida e necessaria:

L’iter del concorso è partito poche settimane fa ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2024.

L’ASL Salerno è capofila del progetto, in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali.

Le Aziende hanno stimato il proprio fabbisogno di personale medico.

La graduatoria unica regionale permetterà di attingere alle risorse umane in modo efficiente e rapido.

Un concorso per contrastare il turnover e l’attrattiva dei grandi centri:

La frammentazione delle procedure e il tasso di licenziamenti volontari sono elevati.

Il concorso unico regionale mira a rendere più attrattivi i posti nei Pronto Soccorso.

L’obiettivo è di garantire le sedi di Pronto Soccorso più periferiche e disagiate.

Ampia platea di possibili partecipanti: