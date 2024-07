L’ironia musicale delle Ebbanesis a Pisciotta

Dopo il successo della serata inaugurale, I Concerti del Lunedì, kermesse giunta alla XXI edizione dedicata alla musica classica, jazz e d’autore, organizzata dall’Associazione Artisti Cilentani con il contributo del Comune di Pisciotta e del suo Assessorato al Turismo, firmata dal M° Mauro Navarra, ci si prepara al secondo appuntamento che vedrà protagoniste le Ebbanesis.

Come ogni anno è grande l’attesa per ogni concerto dell’affezionato pubblico legato alla manifestazione, inserita dallo scorso anno nel progetto “Pisciotta Borgo Vivo” nell’ambito del PNRR Attrattività dei Borghi Storici promosso dal Ministero della Cultura, conta sulla valorizzazione turistica della ridente località cilentana attraverso eventi di grande impatto culturale e lunedì 15 luglio, alle ore 21,30, in piazza Pagano a Pisciotta, saranno Viviana Cangiano e Serena Pisa le ospiti del Festival.

Grande l’intesa simbiotica tra Viviana Cangiano e Serena Pisa, che le due musiciste hanno voluto suggellare emblematicamente nello stesso nome del loro sodalizio: “EbbaneSis” accosta un termine della parlesia, il gergo degli artisti partenopei, “‘e bbane”, cioè “i soldi”, rimandando così alla tradizione dei posteggiatori, alla parola anglosassone “sis”, abbreviazione di “sister”. Da sempre la formazione ha riscosso grande successo, con brani come Carmela, ‘A Cura ‘E Chi Nun Crede, ‘Pe MMe, o cover come Bohemian Rhapsody dei Queen, un autentico caso mediatico. Da questa prima esperienza on-line nasce lo spettacolo Transleit, in cui propongono dal vivo classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O Sarracino e ‘O Sole Mio. Viviana e Serena si esibiscono anche oltre i confini italiani, in paesi come Francia, Germania, Russia, Svezia e Arabia Saudita (dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica).

Il Duo napoletano porta sulla scena internazionale i grandi classici del passato senza timore di rivisitazioni originali e il loro amore per la musica traspare ad ogni loro esibizione. Interpreti appassionate con una solida preparazione musicale, sono capaci di spaziare dai classici della canzone napoletana ai grandi successi pop-rock internazionali, rivisitati e arrangiati per chitarra e voci.

Il progetto nasce nel 2017, in seguito a una serie di collaborazioni professionali come attrici e musiciste. La formazione a due voci e una chitarra fa le sue prime apparizioni su Facebook, presentando intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana, ma anche di celebri brani di musica leggera cantati in dialetto partenopeo, o i Queen, un fenomeno web, ma con tanta sostanza musicale. Da questa prima esperienza on-line nasce lo spettacolo Transleit, che verrà proposto a Pisciotta, una sintesi della loro maestria e del loro repertorio. Ecco, quindi, proposti dal vivo alcuni fra i più grandi classici della canzone napoletana rivisitati in un vaudeville nel quale una componente importante gioca la vis comica delle due artiste. Un lavoro che punta su suoni acustici essenziali e di classe che, uniti a giochi vocali e alla polifonia strepitosa, producono una scaletta di qualità altissima, ricca di colpi di genio. Una raccolta di dieci brani tradotti in Napoletano, lingua universale, frutto delle contaminazioni più varie, capace di comunicare oltre i confini regionali.