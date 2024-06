Lions Club Agropoli Faro del Cilento, eletto nuovo presidente: Sara Annachiara Spinelli

L’Assemblea dei soci del Lions Club Agropoli Faro del Cilento ha eletto le cariche per l’anno sociale 2024/25. Il nuovo presidente è Sara Annachiara Spinelli, primo vice presidente Nicola Mutalipassi, secondo vice presidente Domenico Iacomino, segretario Sabrina Verrelli, tesoriere Annamaria Volpe, cerimoniere Salvatore Guzzi. Si conclude la lunga e proficua esperienza come presidente di Claudio Botticchio.

Le dichiarazioni di Botticchio

«Sono stati tre anni davvero intensi e ricchi di iniziative per il Lions Club Agropoli Faro del Cilento – ha detto il past presidente Botticchio – era giusto lasciare il passo ad una nuova generazione lionistica, che di certo saprà portare questo club verso nuovi orizzonti e risultati sempre più importanti per il nostro territorio».

Il nuovo presidente Sara Annachiara Spinelli, che sarà ufficialmente in carica dal primo luglio 2024, con l’inizio del nuovo anno sociale, ha affermato di voler vivere in pieno questa nuova esperienza e di avere «tanti progetti in cantiere che aspettano solo di essere realizzati, con l’aiuto di tutti i soci di questo splendido club che – ne sono certa – crescerà in maniera sensibile».

La neo presidentessa Spinelli

In realtà, il neo presidente Spinelli si è già reso protagonista, in qualità di organizzatore, di importanti service ad Agropoli. Tra questi, vale la pena ricordare un evento sul disturbo dello spettro autistico e la musicoterapia cme ipotesi di intervento ad aprile ed uno sull’alimentazione a marzo, il convegno in ricordo di don Peppe Diana alla presenza del magistrato Paolo Itri nello stesso mese di marzo, la mostra “Rinascita di Venere” a novembre 2023 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne