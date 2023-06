L’inviato Rai Gianmarco Sicuro presenta a Pontecagnano il suo libro “Grano”

Oggi, Martedì 20 giugno ore 18.30, iniziativa organizzata dal blog “I Volti di Cassandra”, in collaborazione con Circolo Occhi Verdi Legambiente Pontecagnano, Comitato Unicef di Salerno e Cornea Energia e Ingegneria srl.

L’iniziativa

L’inviato redazione esteri della Rai Giammarco Sicuro presenta “Grano” (edito da Gemma Edizioni), il suo nuovo libro che porta nel cuore del conflitto in Ucraina. Appuntamento questo pomeriggio alle ore 18.30 presso la libreria Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano.

Porteranno i saluti il presidente del Comitato Unicef di Salerno Giovanni Pierro, Lucia Zoccoli del blog “I Volti di Cassandra” e Carla Del Mese, presidente Circolo Occhi Verdi Legambiente Pontecagnano.

A discutere con lo scrittore la giornalista Stefania Maffeo, curatrice del gruppo “Facce da libri” e membro del blog “I volti di Cassandra”.

In “Grano” l’autore si concentra su un mosaico di micro-storie sorprendenti e sconosciute, sulle persone che questo conflitto lo subiscono e lo combattono da oltre un anno ed accende un “faro” sul mestiere di chi fa informazione sul campo, in un affresco contemporaneo che ha come sfondo eccezionali distese di campi di grano, quelle coltivazioni che rappresentano l’oro dell’Ucraina e che oggi altro non sono che trincee utilizzate da chi prova a difendersi dagli invasori russi.

Il giornalista racconta da sempre i fatti più importanti della cronaca nazionale ed internazionale in Rai, per cui ha anche condotto Unomattina Estate. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti: tra questi il Premio internazionale Marco Luchetta, il Premio Cutuli ed il Premio Chatwin per il suo primo libro “L’anno dell’Alpaca” (patrocinato da Unicef), che racconta un viaggio intorno al mondo durante la pandemia.