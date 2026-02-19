L’INPS di Salerno incontra gli studenti delle scuole secondarie della provincia: ecco gli incontri

Sono oltre dieci gli istituti scolastici secondari di secondo grado che stanno ospitando gli incontri con l’INPS di Salerno aderendo all’iniziativa promossa con la sottoscrizione del protocollo d’intesa stipulato lo scorso 6 ottobre tra INPS e Ufficio scolastico provinciale per promuovere l’attività di formazione e informazione finalizzate all’educazione previdenziale nelle scuole della provincia di Salerno.

La finalità

L’obiettivo è accrescere le competenze dei ragazzi in materia di previdenza fin dall’ingresso nel modo del lavoro per renderli protagonisti del loro futuro pensionistico. Largo spazio verrà dedicato inoltre all’illustrazione del portale Inps dedicato proprio alla fascia dei giovani tra i 18 e i 35 anni.

Agli incontri hanno partecipato i funzionari esperti dell’INPS di Salerno che hanno maturato esperienza di relatori nelle giornate formative che si sono svolte negli anni scorsi nell’ambito del progetto “Inps per le scuole”.

«Si tratta di un’occasione per avvicinare i giovani all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale – dichiara il Direttore provinciale INPS, Giovanna Baldi – Tale iniziativa ha come obiettivo quello di attivare un processo virtuoso teso a consentire alle giovani generazioni di essere informate, responsabili e consapevoli nel momento in cui saranno chiamate ad effettuare delle scelte che avranno effetto sulla costruzione del proprio futuro previdenziale. Il sistema di calcolo pensionistico contributivo richiede una maggiore attenzione alle esigenze formative delle giovani generazioni in merito alle modalità di calcolo delle pensioni e ai relativi effetti sul loro futuro previdenziale».

Gli incontri sul territorio sono programmati, tra gli altri, presso l’IIS “Marconi” di Vallo della Lucania e l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri, rispettivamente i prossimi 2 e 5 marzo