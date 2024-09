Linea Napoli – Salerno, attivo servizio navetta dal 12 settembre

In seguito ad alcuni interventi infrastrutturali eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla Linea Storica Napoli – Salerno, sospesa dal 20 gennaio scorso nel tratto di linea tra Nocera Inferiore e Salerno a causa del crollo parziale di un fabbricato di proprietà privata nei pressi di Vietri sul Mare, dal 12 settembre Regionale di Trenitalia attiverà un servizio navetta con treno tra le stazioni di Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni.

Le corse

Saranno 18 le corse effettuate per un totale di oltre 2.500 posti offerti al giorno in coincidenza con i collegamenti da e per Napoli Campi Flegrei.

Dal 23 settembre e fino al completamento delle attività di demolizione del fabbricato e la messa in sicurezza della sede ferroviaria, il servizio sarà implementato con ulteriori 12 collegamenti per un totale di 30 treni al giorno, al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità di pendolari e studenti, anche in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico.

Nella stazione di Nocera Inferiore è previsto un presidio di assistenza alla clientela.

Tutti i canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta. Il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e sui canali informativi online di RFI e Trenitalia.