Linea ferroviaria Salerno – Nocera, al via i lavori. «Siano rispettati i 100 giorni del cronoprogramma»

“Finalmente, dopo mesi di stallo, sono partiti gli interventi di ripristino della linea ferroviaria Salerno – Nocera via Cava de’ Tirreni, interrotta a causa della frana che si è verificata a gennaio di quest’anno al confine tra Salerno e Vietri sul Mare. Un’ottima notizia per il territorio, per i tanti pendolari che da tempo aspettavano l’avvio dei lavori e per tutti i viaggiatori. Ora l’obiettivo è completare entro 100 giorni gli interventi di contenimento e messa in sicurezza, così da consentire al più presto la riattivazione di un’infrastruttura tanto importante per tutta l’area”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

Le rassicurazioni del Sottosegretario Ferrante

“In seguito alla frana e alla conseguente interruzione della circolazione ferroviaria – spiega – sono state emesse delle ordinanze di sicurezza alle quali sono seguiti dei contenziosi. Ora però l’autorità giudiziaria ha concesso a Rfi di accedere ai luoghi interessati per l’esecuzione degli interventi di ripristino della circolazione. I lavori di demolizione e la realizzazione delle opere di contenimento sono stati quindi avviati e consentiranno di riattivare entro 100 giorni la linea Salerno – Nocera, mettendola in sicurezza anche per prevenire il ripetersi di simili eventi. Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla mobilità nel territorio e – conclude Ferrante – a rafforzare il sistema dei trasporti, vera chiave per la crescita e lo sviluppo”.

La posizione del M5S

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Michele Cammarano, che non risparmia accuse: “Dopo oltre sei mesi di immobilismo, finalmente partono i lavori. Adesso che i lavori sono iniziati auspico che siano rispettati i 100 giorni previsti dal cronoprogramma, come annunciato anche dal sottosegretario al Mit”, conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.