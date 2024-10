L’indiscrezione da Salerno: Franco Alfieri ai domiciliari, respinte altre istanze. I legali: “nessuna conferma”

Il Tribunale del Riesame avrebbe accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare per Franco Alfieri. Il politico cilentano potrebbe andare ai domiciliari dopo quasi un mese di detenzione nel carcere di Fuorni. Questa mattina si è celebrata l’udienza nel corso della quale i difensori di Alfieri, gli avvocati Domenicantonio D’Alessandro e Agostino De Caro, hanno ribadito la richiesta di scarcerazione per il politico e contestato la competenza territoriale del Tribunale di Salerno.

I giudici del Tribunale della Libertà (presidente Dolores Zarone, a latere Enrichetta Cioffi e Cristina De Luca) erano chiamati quindi a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento dell’ordinanza presentata dai legali di Alfieri, valutando, in alternativa, la possibilità di concedere una misura meno grave rispetto al carcere

Le indiscrezioni da Salerno

Stando a indiscrezioni che filtrano con forza da Salerno, i magistrati avrebbero disposto i domiciliari per Franco Alfieri mentre sarebbero state respinte le richieste degli altri coinvolti.

La lunga udienza di stamattina, infatti, ha riguardato anche le posizioni della sorella di Alfieri, Elvira, anche lei difesa dagli avvocati D’Alessandro e De Caro, e Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della società Dervit, difesi dall’avvocato Antonello Natale.

Proprio l’avvocato Natale ha smentito l’ufficialità delle notizie che circolano in queste ore, mostrandosi sorpreso per la loro diffusione. Nessuna notizia, infatti, risulta al momento notificata. Possibile che il provvedimento sia ancora in corso di stesura, per questo non ancora comunicato alle parti.

Intanto è in attesa delle decisioni dei giudici anche Andrea Campanile, ascoltato lo scorso 24 ottobre.