Alfieri chiede l’annullamento dell’arresto: la difesa punta sulla competenza territoriale

Si è tenuta questa mattina l’udienza al Tribunale del Riesame per discutere della richiesta di revoca degli arresti per Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, sospeso dalle sue funzioni a seguito delle accuse di corruzione.

La strategia difensiva

I legali di Alfieri, Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro, sono gli unici ad essersi presentati davanti ai giudici ai quali hanno sollevato una questione di competenza territoriale. Secondo la difesa, il presunto atto corruttivo alla base dell’inchiesta, ovvero i bonifici della società Dervit in favore della Alfieri Impianti, si sarebbe concretizzato a Torchiara, ricadendo quindi sotto la giurisdizione del Tribunale di Vallo della Lucania e non di quello di Salerno. Se questa tesi venisse accolta, l’ordinanza di custodia cautelare sarebbe nulla e gli atti passerebbero alla Procura di Vallo della Lucania, con la conseguente possibilità di scarcerazione per tutti gli indagati.

Le intercettazioni e le accuse

I difensori hanno inoltre contestato l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche, sostenendo che i contenuti non dimostrerebbero né l’esistenza di un accordo corruttivo né il rischio di inquinamento probatorio. Secondo i legali, le conversazioni sarebbero state estrapolate dal contesto e interpretate in modo parziale, senza considerare gli elementi a favore degli indagati.

Le altre posizioni

Oltre ad Alfieri, anche Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della Dervit, hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. I loro avvocati hanno presentato le stesse istanze, sottolineando l’infondatezza delle accuse e l’assenza di elementi probatori sufficienti.

In attesa della decisione

Il Tribunale del Riesame si è riservato di decidere sulle richieste di revoca delle misure cautelari. La decisione è attesa nelle prossime settimane. Nel caso in cui il Riesame confermasse le ordinanze di custodia cautelare, i legali di Alfieri e degli altri indagati potrebbero ricorrere in Cassazione. Intanto è attesa entro domani la decisione per Andrea Campanile, comparso davanti ai giudici lo scorso 24 ottobre.