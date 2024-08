L’impresa di Carmine Montuori: in 9 ore la Traversata del Golfo da Palinuro a Pisciotta

Carmine Montuori, 70 anni compiuti lo scorso giugno, nativo di Pisciotta, domenica 25 agosto è partito da Palinuro ed è arrivato a Pisciotta, nuotando nelle acque libere in 9 h 7 min e 28 sec, con una traversata di circa 20 km, nelle acque cilentane.

Il nuoto per Montuori è sempre stato una grande passione, come lo sport in generale, e negli anni, in qualità di tesserato Fin nella categoria MASTER, ha preso parte a numerosi campionati nazionali.

Ma è stato protagonista anche di diverse traversate nel mare cilentano, ad esempio da Camerota a Pisciotta o da Acciaroli a Pisciotta, ma soprattutto della 50 km da Maratea al suo amato paese natale, impresa compiuta una decina di anni fa.