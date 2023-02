L’importanza della salute mentale: un incontro promosso dal Forum dei giovani di un comune cilentano

Il Forum dei Giovani di Giungano ha promosso un incontro per discutere dell’importanza della salute mentale e dell’utilità di parlare dei problemi relativi alla complesso universo della mente, liberamente e senza pregiudizi.

L’incontro

L’appuntamento è per sabato 4 febbraio alle ore 18:00 presso la Sala Teatrale in località San Giuseppe di Giungano. I partecipanti potranno confrontarsi con la dottoressa Daniela Musto, esperta in Neuropsicologia che sarà aperta al confronto e al dialogo. L’incontro sarà a porte aperte e gratuito.

Il disturbo mentale è inteso come una sindrome caratterizzata da significativi problemi nel pensiero, nella regolazione delle emozioni, o nel comportamento di una persona, che riflettono una disfunzione dei processi psicologici, biologici o dello sviluppo che compongono il funzionamento mentale. I disturbi mentali sono generalmente accompagnati da sofferenza o difficoltà nelle abilità sociali, occupazionali e altre attività significative.

«Si parla ancora troppo poco di quanto siano importanti i nostri pensieri, le nostre emozioni, ciò che proviamo e di quanto sia importante la salute mentale» hanno fatto sapere dal Forum dei Giovani di Giungano spiegando di aver voluto organizzare un evento simile proprio affinché tutti possano aver modo di confrontarsi con un esperto del settore.