“L’identità del Cilento” pubblicato il bando per partecipare al premio artistico-lettarario

È tutto pronto per la prima edizione del premio artistico letterario denominato “L’identità del Cilento”. Il concorso, rivolto ai giovani cilentani e promosso dall’associazione storico-culturale “Progetto Centola” e dal Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura”, si avvale del patrocinio morale del Consiglio Regionale della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le finalità del progetto

“Scopo del progetto è quello di motivare i giovani verso la scoperta e la valorizzazione delle radici e delle tradizioni del proprio paese, dei legami con il territorio e delle sue ricchezze storiche, artistiche e culturali” hanno fatto sapere dall’associazione che ha presentando il premio durante le ultime iniziative culturali tenute in diversi paesi del Cilento.

Suddivisione per fasce d’età e categorie

Il concorso è suddiviso in diverse sezioni e per diverse fasce d’età. Tre le fasce d’età che potranno concorrere, ossia dagli 11 ai 14 anni, dai 15 ai 18 anni e dai 19 ai 27 anni compiuti alla data del 15 ottobre 2023. Per quanto riguarda le sezioni, invece, il concorso è suddiviso in quattro categorie che comprendono le opere in prosa come i racconti, le descrizioni, i saggi, i dialoghi e le epistole; la poesia, la fotografia e le produzioni audiovisive come i video, i documentari o le interviste purché durino al massimo dieci minuti.

Requisiti per la partecipazione

Elemento essenziale per la partecipazione è che tutte le opere concorrenti dovranno trattare argomenti relativi al territorio del Cilento, Alburni e Vallo di Diano con le loro storie, le loro tradizioni, gli usi e i costumi, il patrimonio artistico culturale, i castelli, le chiese, le fontane, le strade, e i paesaggi, le feste patronali e ogni altro aspetto che riguarda questi territori. La partecipazione è assolutamente gratuita e per i minorenni che intenderanno concorrere sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.

La giuria

A far parte del comitato scientifico organizzatore sono Maria Luisa Amendola, Bonaventura Di Bello, Angelo Carelli, Antonella Casaburi, Domenica Iannelli, Luciana Gravina, Rita Gravina, Pasquale Martuscellu, Angela Natale e Angelo Paolo Perriello. Le opere saranno valutate da una giuria ad hoc e le prime tre opere vincitrici per ogni sezione saranno pubblicate in un volume che avrà sia un’edizione cartacea che una digitale, ai vincitori, inoltre, saranno donati libri vari e conferiti attestati di merito, mentre tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.

Scadenza e bando completo

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 ottobre 2023. Il bando completo è disponibile qui.