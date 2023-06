Licusati si anima con i Mercatini dell’Artigianato e la Musica Folk: Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia

L’UNPLI Nazionale – Unione Nazionale Proloco d’Italia – ha proclamato il 9 luglio come la Giornata Nazionale delle Pro Loco italiane.

Le dichiarazioni del presidente della Pro Loco Camerota

«Questa iniziativa è una buona opportunità per favorire una migliore conoscenza tra le persone, le istituzioni, la stampa, le attività ed il protagonismo delle Pro Loco nella promozione del territorio, nella valorizzazione turistica e culturale, nella salvaguardia della memoria, come ancoraggio per la costruzione del domani, con tutto l’impegno nella promozione sociale ed umana. La Giornata Nazionale delle Pro Loco è un’occasione per mettere “in vetrina” la nostra capacità di sognare, di immaginare ed anche di realizzare eventi, manifestazioni, rassegne, sagre e concerti per far si che le persone possano muoversi dal mare ai monti e conoscere i nostri splendidi borghi» – ha sottolineato Gino Del Gaudio, il presidente della Pro Loco di Camerota.

L’evento

Anche la Pro Loco Camerota APS Ufficio Turistico ha aderito con entusiasmo a questa importante iniziativa, organizzando una giornata all’insegna delle tradizioni presso il suggestivo giardino dell’azienda agricola Donna Clara, situata a Licusati.

A partire dalle ore 18:00, la tenuta si trasformerà in un affascinante mercatino, dove sarà possibile ammirare e acquistare prodotti artigianali e enogastronomici locali, veri tesori che esprimono l’autenticità del territorio. Inoltre, per allietare i presenti, ci sarà un coinvolgente concerto di musica popolare cilentana eseguito con passione dal gruppo Lanternina Folk.

Conclude il presidente della Pro Loco

«La Pro Loco Camerota è impegnata nella valorizzazione dei borghi, delle coste, in collina o in montagna, in uno sforzo continuo, accompagnato sempre da entusiasmo che stimola la gioia dell’incontro, il piacere dello stare insieme, il sorriso della gente, l’entusiasmo dei piccoli e degli anziani. L’azione, l’impegno si manifesta in tante piccole cose, in tanti gesti, in tante testimonianze; oggi più che mai le Pro Loco sono capaci sempre più di intercettare le nuove dinamiche del turismo, dell’economia e della cultura», chiude il presidente Del Gaudio.