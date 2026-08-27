Libri in piazza a Sicignano degli Alburni: torna la promozione della lettura

La Biblioteca Comunale di Sicignano degli Alburni si sposta all’aperto con l’iniziativa “La biblioteca esce in piazza”, un appuntamento ideato per promuovere la lettura e favorire la circolazione delle storie tra i cittadini. Nei giorni 28, 29 e 30 agosto, la centralissima Piazza Plebiscito diventerà un punto di incontro per tutti gli appassionati di libri, offrendo uno spazio aperto dove scoprire novità letterarie, scambiare volumi già letti o richiedere testi in prestito.

Come funziona lo scambio dei libri in piazza

L’iniziativa si basa sulla formula del libero scambio e della condivisione. Chiunque possieda un libro già letto e desideri donarlo può portarlo presso il banchetto per lasciarlo a un nuovo lettore. Allo stesso tempo, è possibile scegliere una nuova storia tra i volumi messi a disposizione per concludere le letture estive. Per chi preferisce la formula tradizionale, resta attiva la possibilità di prendere in prestito i libri presenti per poi restituirli con calma in struttura.

Promuovere la lettura e i servizi della biblioteca

L’evento punta a far viaggiare la cultura al di fuori delle mura istituzionali, avvicinando la cittadinanza ai servizi offerti dalla biblioteca di Sicignano degli Alburni. Il banchetto rappresenterà infatti un’occasione non solo per scoprire nuovi autori e titoli, ma anche per raccogliere informazioni sulle attività, le novità e le risorse che la struttura bibliotecaria mette costantemente a disposizione della comunità.

I banchetti saranno allestiti in Piazza Plebiscito per tre giornate consecutive, secondo i seguenti orari di apertura: