Liberata la salma di Francesco Nappi, l’anziano di Torre Orsaia morto dopo caduta

È stata liberata questa mattina la salma di Francesco Nappi, l’87enne ritrovato privo di vita ieri pomeriggio in una strada interpoderale nel comune di Caselle In Pittari. Il corpo dell’anziano dopo il rinvenimento era stato trasferito presso il reparto di tanatologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri per essere sottoposto questa mattina all’esame esterno.

Le indagini

Secondo quanto emerso dall’esame effettuato dal medico legale, l’anziano è deceduto a causa delle ferite riportate inseguito alla caduta, nel tentativo di scavalcare un cancello alto quasi un metro.

L’uomo era scomparso Lunedì mattina da Torre Orsaia e da allora non si avevano più sue notizie. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16, a distanza di tre giorno dalla sua scomparsa, dai carabinieri della Stazione di Torre Orsaia diretti dal Luogotente Umberto Felice e dai colleghi della Stazione di Sanza guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino.

Il ritrovamento del cadavere di Francesco Nappi

Sono stati proprio quest’ultimo a proseguire nelle indagini che si sono concluse questa mattina con l’esame esterno.

La salma dell’87enne è stata riconsegnata ai familiari e trasportata nella cappella del cimitero di Torre Orsaia in attesa dei funerali. Tanto il dolore in tutto il comprensorio.