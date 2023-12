Lezione di yoga all’ombra dei templi di Paestum

Sabato 9 dicembre 2023, alle ore 11:00, si terrà una lezione di yoga accessibile e inclusiva, offerta gratuitamente dall’Associazione “Mi girano le ruote”. L’evento si svolgerà all’ombra dei templi di Paestum, e in caso di condizioni meteo avverse, la lezione si terrà all’interno del Museo.

Un’esperienza unica di benessere psico-fisico

L’iniziativa offre l’opportunità di praticare yoga in un luogo sacro della Magna Grecia, unendo la cultura orientale a quella occidentale. La lezione è progettata per essere accessibile a tutti e mira a promuovere il benessere psico-fisico in un contesto unico.

Informazioni pratiche

La lezione di yoga è aperta a tutti ed è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco, nella card Adotta un blocco e nell’abbonamento Paestum&Velia.

L’appuntamento è presso le biglietterie del Parco, e si prega di arrivare 15 minuti prima dell’inizio dell’attività. È previsto un massimo di 25 partecipanti per gruppo.