“LettoinPiazza” inaugura a Palinuro con il romanzo di Lina Al Bitar

Domani, sabato 26 aprile, la Pro Loco Palinuro darà il via alla rassegna “LettoinPiazza” con il primo appuntamento dedicato al libro “LAILA, figlia dei Cedri e del Mare” di Lina Al Bitar.

L’appuntamento

L’evento si terrà alle ore 18:00 in piazza Virgilio a Palinuro. Lina Al Bitar: scrittrice e attivista impegnata sui diritti umani Lina Al Bitar, originaria del Libano e residente tra Beirut e l’Italia, è una scrittrice e attivista laureata in Scienze politiche. Da anni si dedica ai diritti umani, ai conflitti internazionali e alle tematiche legate alla condizione femminile. La sua esperienza lavorativa in contesti difficili, con progetti educativi e culturali rivolti a rifugiati e giovani in aree di crisi, alimenta una scrittura che mira a trasformare le ferite del mondo in opportunità di dialogo, consapevolezza e speranza.

“Laila, figlia dei Cedri e del Mare”: un viaggio tra dolore e riscatto

Il romanzo d’esordio di Lina Al Bitar, “Laila, figlia dei Cedri e del Mare”, narra la storia di Laila, una giovane donna costretta a fuggire da un paese devastato dalla guerra. Il racconto descrive il suo arduo percorso verso una nuova esistenza, un viaggio intenso tra perdita e rinascita, radici e libertà. La protagonista si confronta con il lutto, la resilienza e la riscoperta della propria identità, affrontando temi attuali come la migrazione, l’identità, la memoria e la forza delle donne attraverso una narrazione potente e delicata.

Gli interventi

Intervengono il Sindaco Pirrone e l’Avv. Amorelli L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Centola, Avv. Rosario Pirrone. A dialogare con l’autrice sarà l’Avv. Giuseppe Amorelli. L’evento nel contesto del “Maggio dei Libri” e di “Città che Legge” L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale del Maggio dei Libri, la campagna promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per valorizzare la lettura come strumento di crescita sociale e personale.

Il comune di Centola partecipa all’evento in quanto insignito del riconoscimento “Città che Legge”, attribuito alle amministrazioni che si distinguono per il loro attivo impegno nella promozione culturale sul territorio, in collaborazione con scuole, biblioteche, associazioni e cittadini.