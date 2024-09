Letto in piazza: ultimo appuntamento a Palinuro con Nicola Gratteri

Il 10 settembre il Procuratore Nicola Gratteri sarà ospite in piazza Virgilio a Palinuro per concludere la IV edizione di Letto in Piazza. Una straordinaria chiusura per la IV edizione di Letto in Piazza la rassegna letteraria fiore all’occhiello della Pro Loco di Palinuro.

Nicola Gratteri presenta il suo ultimo libro

Il 10 settembre piazza Virgilio si appresta ad accogliere il Procuratore Nicola Gratteri, che sarà ospite della rassegna ideata da Silvano Cerulli presidente della Pro Loco Palinuro, per presentare il suo nuovo scritto intitolato “Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta”.

A condividere il palco con Gratteri ci sarà Fabiana Agnello, autrice del libro “The Wolf”. La giornalista e scrittrice, esplorerà le tematiche trattate nel suo lavoro, arricchendo la serata con il suo punto di vista e offrendo momenti di riflessione ulteriori sul mondo della criminalità e del giornalismo investigativo.

L’evento avrà un moderatore delle d’eccezione, Giuseppe Malara, caporedattore di Radio Rai.