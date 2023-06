Letto in Piazza: torna la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco di Palinuro

Manca poco all’inizio della III edizione di Letto in Piazza, la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco Palinuro, che si colloca ormai tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Il salotto letterario, allestito in piazza Virgilio di fronte alla sede della Pro Loco, ha ospitato autorevoli autori e prestigiose edizioni nelle edizioni passate, e si appresta a non deludere gli appassionati lettori anche quest’anno.

Cinque appuntamenti in programma

Sono già stati confermati cinque appuntamenti per l’edizione 2023, con la partecipazione di autori di spicco:

Benedetta De Luca presenterà il suo libro “Una vita da sirenetta, come ho imparato a sentirmi bella con una coda di troppo”.

Carmelo Conte, ex Ministro, presenterà “Il vento del sud – Il moto della storia”.

Antonella Casaburi racconterà la storia di “Mirari”, un viaggio in treno verso il Cilento di sei sconosciuti.

Angelo Pisani presenterà “L’avvocato del D10S”, un appassionante discorso in difesa di DIEGO ARMANDO MARADONA.

Giuseppe Galzerano narrerà la leggenda della traversata atlantica da “Dall’America all’Europa”, un viaggio di Giuseppe dall’Uruguay all’Italia.

Il commento

“Siamo particolarmente felici della crescita e del coinvolgimento che sta generando la rassegna – ci dice Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco di Palinuro – Infatti alcuni saggi ed autori ci sono stati segnalati da associazioni presenti sul territorio ringraziamo infatti Progetto Centola, l’Associazione il Borgo e Rotaract Vallo della Lucania – Cilento per i preziosi suggerimenti. Non escludiamo la presenza di altri autorevoli ed importanti autori con i quali stiamo ancora dialogando. Sono previsti inoltre degli eventi collaterali che arricchiranno la già corposa programmazione. La rassegna Letto in Piazza è resa possibile grazie al contributo e patrocinio dal Comune di Centola, guidata dal sindaco Rosario Pirrone il quale non nasconde l’apprezzamento per l’evento che alza l’asticella delle iniziative culturali di qualità“

