Letto in Piazza: al via il countdown per la rassegna letteraria di Palinuro

Mancano pochi mesi all’estate e la Pro Loco Palinuro è già al lavoro per la quarta edizione di Letto in Piazza, la rassegna letteraria che si è affermata come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale cilentano.

Un’edizione prestigiosa

L’edizione 2024 si aprirà il 7 giugno con un ospite d’eccezione: il magistrato Catello Maresca, noto per aver catturato il superlatitante Michele Zagaria. Maresca presenterà il suo ultimo libro, “Lo Stato vince sempre”, in un dialogo con il giornalista Flavio Pagano.

Un impegno per la cultura

Il presidente della Pro Loco Palinuro, Silvano Cerulli, sottolinea l’importanza della rassegna: “Letto in Piazza è un evento di grande valore culturale che arricchisce l’offerta turistica del nostro territorio. La collaborazione con il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, è fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa”.

Un programma ricco di appuntamenti

La rassegna proseguirà con altri incontri con autori di fama nazionale e internazionale, offrendo al pubblico un’ampia varietà di generi letterari. Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane.

Un’occasione per scoprire Palinuro

Letto in Piazza è anche un’occasione per scoprire le bellezze di Palinuro, un borgo marinaro incantevole situato nel cuore del Cilento. Il paese offre ai visitatori spiagge da sogno, un mare cristallino e una ricca storia.