“Letto in piazza” a Palinuro: ospite d’eccezione l’influencer body positive Benedetta De Luca

Letto in piazza apre ufficialmente la terza edizione. Dopo un’anteprima con la serata speciale dedicata a Katia Ricciarelli, il prossimo 30 luglio sarà l’influencer Benedetta De Luca a presentare il suo libro “Una vita da sirenetta” come sentirsi bella con una coda di troppo. Un viaggio accidentato e felice verso l’autostima, la liberazione dalla paura degli sguardi altrui, la scoperta della propria unicità, il coraggio di far sentire la propria voce.”

La storia di Benedetta raccontata con sincerità e ironia

Benedetta De Luca si racconta con sincerità e ironia, per ricordarci qualcosa che, purtroppo, non è ancora così scontato: non esistono ideali di bellezza, perché la bellezza sta nella nostra unicità e nella capacità di trovarla in noi stessi e negli altri.

Il commento

Siamo particolarmente felici di ospitare la De Luca nella nostra rassegna, dichiara Silvano Cerulli presidente dell’attivissima Pro Loco di Palinuro, ringrazio sempre gli amici del direttivo che condividono le scelte di eventi sempre più qualificanti per il nostro territorio. “Letto in Piazza” in soli tre anni è diventata una rassegna di settore di discreto successo e lo testimonia il fatto che sono sempre di più gli autori e le case editrici che ci contattano per essere inseriti nella nostra programmazione. Un vivo ringraziamento va al Sindaco di Centola, Rosario Pirrone ed alla sua amministrazione per il costante sostegno che ci permette di realizzare un discreto cartellone di eventi estivi.