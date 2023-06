Leonia Milito, la missionaria di Sapri: un anniversario speciale

Leonia Milito, oggi avrebbe compiuto 110 anni, la straordinaria missionaria originaria di Sapri. Nata nel 1913 nella pittoresca città della Spigolatrice, Leonia intraprese un percorso di fede sin dalla giovane età, aderendo all’Azione Cattolica all’età di 16 anni. Fu proprio all’interno di questa associazione che la sua vocazione religiosa si consolidò, e il 18 giugno 1935 Leonia entrò a far parte della “Congregazione delle suore Francescane di S. Antonio“.

La storia

La sua chiamata missionaria non tardò a farsi sentire e, nel 1954, i suoi superiori, comprensivi del suo desiderio, la inviarono in Brasile, dove si dedicò con zelo al servizio della Chiesa locale.

Attraverso la sua presenza carismatica, Leonia riuscì ad ispirare e coinvolgere numerose giovani nel suo ideale missionario. Fu così che il 19 marzo 1958, nella città di Londrina (Paranà), fondò una nuova Congregazione: le “Missionarie di S. Antonio Maria Claret”. L’obiettivo primario di questa Congregazione era l’annuncio della Parola di Dio e il servizio della carità. L’azione di Leonia non conobbe confini geografici.

Le sue iniziative si diffusero in diverse regioni del Brasile, ma anche in Argentina, Cile, Francia, Svizzera, Italia, Germania, Australia, Costa D’Avorio e Gabon. Il suo impegno instancabile a favore degli altri lasciò un’impronta profonda in ogni luogo in cui operava.

Purtroppo, la sua vita si interruppe tragicamente nel 1980, quando Leonia perse la vita in un incidente automobilistico, all’età di 67 anni. La sua prematura scomparsa fu un duro colpo per la comunità di fedeli che aveva tanto amato e servito.

Il ricordo di Leonia Milito

Tuttavia, il suo ricordo e la sua eredità continuano a vivere. Nel 1998, ha preso avvio il processo di beatificazione di Leonia Milito, riconoscendo così la sua straordinaria dedizione alla fede e al servizio degli altri. Dopo la conclusione della fase diocesana della causa di beatificazione il 18 ottobre 2003, il 27 ottobre successivo è iniziata la fase romana, con la consegna del processo diocesano alla Congregazione dei Santi.

Oggi, mentre commemoriamo il 110º compleanno di Leonia Milito, ricordiamo la sua straordinaria vita di fede e dedizione. La sua eredità ispira ancora oggi coloro che cercano di seguire i suoi passi nel servire gli altri e diffondere l’amore di Dio in tutto il mondo.