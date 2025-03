Leo Club Paestum: grande successo per la XXIX Conferenza del Distretto Leo 108 YA, l’evento più importante della vita associativa

Lo scorso weekend (venerdì 28 Febbraio-2 Marzo) il Leo Club Paestum, presieduto da Francesca De Vita, ha ospitato la XXIX Conferenza del Distretto Leo 108 Ya (Campania, Calabria, Basilicata).

L’evento

Questa evento, il più importante della vita associativa nell’arco dell’anno sociale, poiché sede delle votazioni per l’anno seguente, ha permesso al Club di far conoscere il proprio territorio con delle attività organizzate ad hoc.

Il Presidente del Comitato organizzatore, Andrea Angelo Vertullo, si mostra soddisfatto poiché Paestum si é confermata meta molto ambita, superando di gran lunga le prenotazioni usuali e registrando anche numerosi ospiti provenienti dal Leo Club Italia, arrivando a registrare più di 150 persone ai lavori ed alla cena di gala. La Conferenza si é tenuta al Mec Paestum Hotel e gli ospiti hanno avuto modo di gustare prodotti locali presso Fattoria Gaia Pietra Cavallo e Pizzeria Las Vegas, nonché di accedere al Parco archeologico di Paestum la domenica mattina.

L’attività

Inoltre, il sabato mattina il Club pestano ha reso partecipi quanti più giovani possibili ad un laboratorio di inclusione al fianco dei bambini delle associazioni “ABA” e “GIADA”. Grazie all’associazione “Maestro Asino A.P.S”, è stato reso possibile non solo l’avvicinamento alla onoterapia a soggetti con difficoltà, ma l’incontro dei ragazzi al fine di poter svolgere diverse attività ludico – motorie insieme.

Si tengono a ringraziare tutti gli sponsor e le attività che hanno contribuito in maniera significativa all’organizzazione dell’evento: Caseificio Rivabianca, Vertullo Costruzioni s.r.l., Azienda Agrico Mastrantuono, Ledea Viaggi, Floran Fioreria – Floral Designer, Masseria del Cilento, SelfitEventi, Pizzeria Midway, Parrucchieri Tommasini.

Conclude Vertullo: “E’ stato un onore ospitare tantissimi giovani provenienti da tutta Italia oltre che dal Distretto e permettere loro di visitare il nostro territorio partendo dall’aspetto gastronomico arrivando a quello archeologico. Sono felice che il nostro Club, composto da ragazzi con un’età minore della media nazionale, abbia raggiunto questo importante risultato ricevendo tantissimi complimenti per l’impeccabile organizzazione”.

Le parole del presidente Francesca De Vita

Ecco le parole del Presidente del Leo Club Paestum, Francesca De Vita: “Grazie alla fiducia riposta e al grande spirito di cooperazione, siamo riusciti a donare un pezzettino del nostro territorio e della sua commistione con l’attività di volontariato attivo e solerte ad una vasta platea di giovani intrapendenti e socialmente impegnati. Il weekend trascorso ha reso ancora più vivo il senso del nostro associazionismo, capace di andare oltre i meri formalismi e di viversi a vicenda, prima ancora di agire individualmente. Tre giorni intensi e frenetici hanno dato prova della straordinarietà dell’essere sé stessi, dell’essere anello di congiunzione fra unicità e diversità. Abbiamo donato speranza, abbiamo teso la mano a chi in difficoltà e fatto rete, perché insieme basta poco per volare in alto ed essere mongolfiera dei cuori e trampolino delle intenzioni.”