Leo Club Paestum: Capaccio Città ospitante della prestigiosa Conferenza del Distretto Leo 108YA

Durante la scorsa Conferenza Distrettuale, tenutasi a Nola lo scorso 23 Marzo, il Leo Club Paestum é stato designato, tramite votazione palese, come organizzatore della XXIX Conferenza del Distretto Leo 108 YA, che si terrà nel mese di Marzo 2025.

La Conferenza é uno degli eventi più importanti dell’anno sociale, poiché, durante i lavori, saranno svolte le votazioni su decisioni inerenti l’anno sociale successivo e, inoltre, ci saranno le elezioni alla Presidenza e alla Vicepresidenza Distrettuale prossime. Infine, sarà anche l’occasione per valorizzare e far conoscere il territorio ospitante ai diversi ospiti tramite escursioni, visite e varie esperienze.

Ecco le parole del nostro Presidente, Andrea Angelo Vertullo: “Per noi é un onore esser stati nominati come organizzatori esclusivi di un evento di così tanta importanza dopo appena 2 anni dalla fondazione del Club. Ciò sta ad evidenziare il lavoro svolto in questi pochi anni che ha permesso a tutti i Club del Distretto di credere in noi. Faremo di tutto per organizzare al meglio i 3 giorni di questa Conferenza, puntando a valorizzare e far conoscere il nostro splendido territorio a tutti i soci del nostro Distretto, il più grande in Europa”