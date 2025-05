L’Empatismo in mostra: da Napoli al Cilento, un viaggio nel Movimento Culturale

Napoli ospiterà sabato 10 maggio il convegno “Dal Pre-Empatismo all’Empatismo (2000-2025)”, organizzato dall’Associazione “Kaos 48″ e dal “Centro Contemporaneo delle Arti”, primo di una serie di appuntamenti che toccheranno anche Torino e Milano.

Il convegno napoletano, che si terrà presso la sede dell’Associazione “Kaos 48” in via Giovanni Porzio, Centro Direzionale Isola G5, rappresenta un nuovo momento di approfondimento sull’Empatismo, il movimento letterario-artistico-filosofico-culturale che sta segnando il panorama contemporaneo. L’evento segue il recente convegno organizzato dal DipSum – Università degli Studi di Salerno il 29 aprile, confermando l’interesse accademico e culturale verso questa corrente.

Un Percorso Culturale dal Cilento all’Italia

Durante l’incontro di Napoli, sarà ripercorsa la genesi e l’evoluzione del Movimento Empatico, nato nel cuore del Cilento antico: Vallo della Lucania, Omignano, Salento.

Il racconto attraverserà le fasi cruciali del movimento, dal Pre-Empatismo (il periodo convenzionalmente compreso tra il 2000 e il 2020, con i suoi precursori individuati dai “Maestri Empatici” contemporanei), al Premio Internazionale Cilento Poesia (dieci edizioni dal 2017, sostenuto dal Ministero della Cultura nelle ultime tre grazie alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino).

Saranno inoltre illustrate la nascita di Salento “Paese della Poesia” (2018) e Omignano “Paese degli Aforismi” (2021), la fondazione del Centro Contemporaneo delle Arti (2020), e la formazione della Piramide Culturale del Cilento (una rete di 25 borghi neo-culturali con il Monte Stella come vertice).

Presentazione di Antologie e Volumi Fondamentali

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’ampia bibliografia di riferimento del Movimento Empatico, a partire dal “Manifesto sulle Arti di Lerro e Pelliccia” (ClanDestino 2019/Zona editrice 2020), passando per i volumi La Scuola Empatica (Ladolfi editore, 2020), The Empathic Movement (Cambridge Scholars Publishing, 2023), fino alla recente antologia Poeti Empatici Italiani (Genesi, 2025) e al volume L’Empatismo a cura di Menotti Lerro e Maria Rita Parsi (Armando Curcio editore, 2025).

Interventi di Protagonisti dell’Arte e del Pensiero Empatico

All’evento napoletano interverranno figure chiave del movimento e del panorama culturale contemporaneo: Stefano Nasti, Fabrizio Scomparin e Daria Tartamella (Associazione Culturale KAOS 48); Francesco D’Episcopo (Università Federico II di Napoli); Rosa Maria Vitola (Vice Direttore Centro Contemporaneo delle Arti); Menotti Lerro (Poeta, Ideatore del Movimento Empatico) e numerosi altri protagonisti dell’arte e del pensiero empatico.

Prossimi Appuntamenti a Torino e Milano

Il viaggio dell’Empatismo proseguirà nel mese di maggio con altri due appuntamenti di rilievo nazionale. Giovedì 15, il movimento sarà protagonista al Salone del Libro di Torino con la presentazione dell’antologia Poeti Empatici italiani. Mercoledì 28, l’Empatismo approderà a Milano presso la prestigiosa Pinacoteca di Brera, confermando la sua crescente influenza nel dibattito culturale italiano.