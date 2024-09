Legambiente Campania e Mediterraneo Video Festival insieme per l’ambiente: un premio speciale e un film evento a Paestum

Il 27^ Mediterraneo Video Festival in collaborazione con Legambiente Campania assegnerà un premio speciale alle opere che approfondiranno i temi oggi al centro del dibattito ecologista: dalla crisi climatica, alla tutela degli habitat e della biodiversità, ai nuovi possibili modelli di sviluppo.

Sarà un’occasione per diffondere la consapevolezza sulle sfide ambientali attraverso la magia del cinema. Il premio sarà presentato Sabato 14 Settembre ore 20.00 presso l’oasi dunale di Paestum, alla presenza di Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Legambiente Campania, Pasquale Longo, presidente del circolo Legambiente di Paestum, e Maria Grazia Caso, direttrice artistica del Mediterraneo Video Festival.

Le dichiarazioni

Per L’occasione sarà presentato il film Buongiorno Taranto di Paolo Pisanelli, già Premio Legambiente nel 2014 alla XVII edizione del Mediterraneo Video Festival, con la seguente motivazione: “il film si è rivelato una sapiente operazione corale, in cui a parlare non è l’Ilva in sé, ma il territorio inteso come paesaggio umano, fotografato nella sua graduale presa di coscienza: la voce dell’operaio, del pescatore, delle madri dei Tamburi, dell’ambientalista, della pediatra, dell’abitante del centro storico, sono state lucidamente sintetizzate nel riscatto graduale dall’iniziativa giovanile della web radio, perché è dalla comunità che si genera il cambiamento e Paolo Pisanelli ha saputo raccontare come da un paesaggio distrutto possa nascere la speranza, come forma di resistenza alla rassegnazione. Buongiorno Taranto è la voce che dà un volto nuovo ai territori, perché sono le comunità il vero patrimonio culturale italiano”.