L’Eccellenza riscende in campo: le prime sfide del nuovo anno

Dopo la pausa per le festività Natalizie, il campionato d’Eccellenza, Girone B, è pronto a tornare in campo per dar vita ad un avvincente girone di ritorno.

Le sfide

Si parte questo weekend con l’impegnativa trasferta per la Polisportiva Santa Maria sul campo del Santa Maria La Carità. I giallorossi di mister De Felice se la dovranno vedere con la prima della classe, ancora imbattuta tra le mura amiche e forte di una sola sconfitta stagionale con il miglior attacco dell’intero campionato. Sarà un banco di prova importante per i cilentani che vogliono iniziare il nuovo anno con il piglio giusto.

Spera in un risultato positivo dei giallorossi anche la Battipagliese che affronta un ormai arrendevole Audax Cervinara. Le zebrette sognano in grande e hanno tutte le carte in regola per mantenersi in testa alla classifica. Impegno casalingo anche per l’Agropoli di Ferullo.

I delfini ospitano il Montemiletto in un match che deve allontanare spiragli di crisi dopo le ultime due sconfitte consecutive di fine anno. Partita avvincente per l’Ebolitana. I ragazzi di mister Liquidato fanno visita al Castel San Giorgio, seconda forza del girone e avversario molto temibile. Per i biancoazzurri il girone di ritorno deve rappresentare una vera e propria svolta con la possibilità di compiere passi falsi ormai ridotta al minimo.

Si gioca le sue chances anche la sempre più ultima Calpazio. I granata se la vedranno con un’Apice in piena lotta per la salvezza e chissà che un ritorno al successo non possa far cominciare il nuovo anno con qualche piccola speranza in più.