L’Ebolitana strapazza l’Audax Cervinara

Gara senza storia quella tra Ebolitana e Cervinara. Il match finisce 9 a 0.

La cronaca

Secondo minuto e subito formazione eburina pericolosa. Thiam tiro a giro, a lato di poco. La rete del vantaggio al terzo. Realizza Giorgio con un preciso diagonale. Undicesimo, Giorgio di testa mette alto, su cross di Fois. Altra occasione tre minuti dopo. Thiam in area supera due avversari, ma la sua conclusione termina fuori, sulla sinistra di Mauro.

Chance al ventottesimo per Giorgio: bolide alto sulla traversa. Passano tre minuti e Fois si incunea in area: tiro potente deviato in angolo da Mauro. Prova la magia Thiam dopo 35°di gioco: colpo di tacco al volo, che si spegne alto sulla destra del portiere.

Raddoppio ebolitano con il capitano Corsaro al 42 esimo. Traversone di Fois sul quale si avventa di testa Corsaro, che realizza il due a zero. Passano sessanta secondi ed Altamura con un tiro a giro, impenserisce Mauro. Bella azione di Fernando dopo 44°: stoccata dal limite, parata da Mauro. Senza recupero, termina il primo tempo.

La seconda frazione inizia con un tiro di Naddeo, deviato in angolo al primo minuto. Giorgio dopo quarto di gioco, entra in area e lascia partire un rasoterra che Mauro para di piedi. Al sesto rete di Naddeo, imbeccato da Giorgio. Tre a zero per l’Ebolitana. Quarta rete di Giorgio al dodicesimo: doppietta con un preciso diagonale. Sfiora la cinquina Naddeo, subito dopo, che da un metro mette fuori su imbeccata di Giorgio. Cinquina di Giobbe al 19 esimo, diagonale alle spalle di Mauro. Sesta rete due minuti dopo con Naddeo, entra in area e realizza una doppietta. Al mibuto 24 °, tripletta di Naddeo su assist, sotto porta di Thiam. Ottava rete di Thiam, che al 42°esimo spinge in rete su passaggoo di Redina. Due minuti dopo Giorgio, tutto solo insacca la nona rete, tripletta personale.

Fischio finale, nove a zero per la formazione di Liquidato.

Eccellenza 21ªgiornata, risultati

Buccino Volcei 1-2 Battipagliese

Salernum Baronissi 1-1 Sant’Antonio Abate

Agropoli 0-1 Solofra

Ebolitana 9-0 Audax Cervinara

Polisportiva Santa Maria 1-0 Castel San Giorgio

Calpazio 0-0 Virtus Serino

Heraclea 1-0 Apice

Montemiletto 0-0 Virtus Stabia

Victoria Marra 1-1 Santa Maria La Carità

Classifica

Battipagliese 44

Heraclea 40

Castel San Giorgio 40

Santa Maria La Carità 39

Virtus Stabia 36

Buccino Volcei 34

Solofra 31

Polisportiva Santa Maria 30

Virtus Serino 29

Salernum Baronissi 29

Montemiletto 28

Agropoli 26

Ebolitana 25

Apice 23

Sant’Antonio Abate 21

Victoria Marra 21

Audax Cervinara 10

Calpazio 9