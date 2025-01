Eccellenza, Battipagliese ed Ebolitana si dividono la posta in palio: brutto ko per l’Agropoli

È andato in archivio il turno infrasettimanale del campionato d’Eccellenza che ha visto andare in scena, tra tutte, il derby della Piana del Sele tra Battipagliese ed Ebolitana in un Macchia vuoto di passione a causa della decisione di giocare a porte chiuse.

La sfida

A vincere l’attesa sfida, però, è l’equilibrio. Il risultato finale è di 1-1 con le zebrette a passare avanti al 27’ con il solito gol di bomber Ripa che su cross di Spagnuolo insacca alle spalle di Orlandi. I biancoblu non demordono e nella ripresa, al 15’, trovato il pareggio grazie al timbro di Giorgio che entra in area di rigore e con un perfetto diagonale trafigge Trapani. Gol ed emozioni anche tra Sant’Antonio Abate e Polisportiva Santa Maria. I cilentani, passati in svantaggio per un super gol in acrobazia di Picaro, hanno la forza prima di rimettere in sesto la gara con il primo centro in campionato del giovane Formisano, sugli sviluppi di calcio di punizione, e poi nel secondo tempo di mettere ko l’avversario grazie ad un Di Giacomo tornato trascinatore. Doppietta per lui, prima con un perfetto calcio di rigore, e poi con una splendida azione personale che non lascia scampo a Sorrentino tra i pali. Trasferta amara, invece, per l’Agropoli contro la Virtus Serino. A decidere l’incontro è una doppietta di Cucciniello che taglia le gambe alla squadra di mister ferullo. Succede tutto nei secondi 45’ con i padroni di casa che spingono sull’acceleratore e trovano la via del gol al 63’ e pochi minuti più tardi, al 70’ con un Cucciniello freddo sotto porta. Torna finalmente a sorridere anche la Calpazio che, dopo ben sette sconfitte consecutive, ritrova i tre punti contro un Audax Cervinara ormai in caduta libera. Finisce con un netto 1-4 per i granata che, già nel primo tempo, indirizzano il match con la tripletta di un incandescente Coquin. I padroni di casa provano a farsi sotto con Del Balzo, ma nella ripresa la Calpazio gestisce il vantaggio e colpisce ancora con Marrocco per la rete del definitivo 1-4.