L’Ebolitana crolla ad Agropoli

Finisce con la vittoria dell’Agropoli il derby contro l’Ebolitana. Primo stop per mister Liquidato dopo due vittorie consecutive.

La gara

Il match inizia con un tiro dalla distanza di Margiotta, dopo due minuti. Palla alta che non impensierisce Izzo. Il vantaggio all’ottavo: Giordano entra in area e tira a botta sicura, para Izzo. Sulla respinta Esposito, involontariamente mette la palla nella propria porta. Delfini in vantaggio.

Reagisce l’Ebolitana al minuto 17°: Altamura per Costantino che di testa viene murato da Ramacciotti nell’area piccola a pichi centimetri dalla linea bianca. Sulla respinta, un tocco con la mano di un difensore, ma per Lionetti è tutto regolare.

Due minuti dopo, Tedesco per Simonetti che di testa, mette a fil di palo e sfiora il pareggio. Altra chance per Corsaro al 22 esimo, su cross di Tedesco da calcio d’angolo. Il capitano colpisce di testa ma la sfera termina a lato. Ci prova Simonetti dopo 27°, ma il suo tiro è debole e para centralmente Grieco.

Pareggia l’Ebolitana a quindici minuti dalla fine del primo tempo. Bravissimo Tedesco a servire in area Costantino, che di testa pareggia. La rete dell’ex e festa sugli spalti per i tifosi ebolitani.

Due minuti dopo altra ghiotta occasione per Costantino: in area si gira bene e lascia partire un gran tiro, parato da Grieco che salva il risultato. Dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo.

Seconda frazione di gioco che vede ancora in attacco l’Ebolitana. Al secondo minuto bel cross di Tedesco che serve Altamura, bravo a tirare al volo, ma Grieco para tuffandosi sulla sua destra.

Vantaggio dei padroni di casa al nono, su punizione di Di Pasquale. Tiro a giro che sorprende Izzo e vantaggio dei delfini. Al 14 esimo Ferraiolo a botta sicura, salva sulla linea Giordano, prosegue l’azione e tiro di Ramacciotti, che viene parato da Izzo. Dopo 19°, punizione di Tedesco, pallone che termina alto sulla traversa. Ottima parata di Izzo su Giordano al 35 esimo, che evita la terza rete. Sbaglia il disimpegno Giordano, siamo al minuto 37, palla intercettata da Tegolo che appena entrato si invola in area e trafigge Izzo.

Terza rete per i padroni di casa. Vicina alla rete l’Ebolitana al 45 esimo, con un colpo di testa di Padovano di poco alto. Punizione di Tedesco a lato, al terzo minuto di extra time. Terminano i 5 minuti di recupero, triplice fischio finale. Sconfitta per l’Ebolitana di Liquidato nel derby con l’Agropoli.

Il tabellino

Agropoli 3 – 1 Ebolitana calcio 1925

Agropoli: Grieco, Ramacciotti, Gaudino, Ferraiolo, Margiotta( 21 st Lumumbu Oliveira), Giordano (36 st Tegolo), Tonelli, Di Pasquale, Brignola(16 st Stallone), Owusu, Cusanno.

A disposizione: Caravano, Giannini,Peluso,Stallone, Battipaglia, Lumumbu, D’Andrea, Tegolo, Franco.

Allenatore: Osvaldo Ferullo

Ebolitana: Izzo, Esposito, Giordano, Fernando, Altamura (33 st Campione), Costantino (20 st Gaita), Pesce, Corsaro, Padovano, Tedesco, Simonetti(15 st Evacuo).

A disposizione: Orlandi, Gaita, Giobbe, Campione, Di Mauro, Frontuto, Monaco, Cirasuolo, Evacuo.

Allenatore: Stefano Liquidato.

Arbitro: Francesco Lionetti, sezione di Napoli.

1°Assistente: Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore

2°Assistente Giuseppe Francesco Maiello di Nola.

Reti: 8 pt autogol Esposito, 9 st Di Pasquale (A), 37 st Tegolo, 30 pt Costantino (E)

Note: 250 spettatori circa

Recupero: 1 pt, 5 st

Angoli: Agropoli Ebolitana 6

Ammoniti: Grieco, Ramacciotti (A), Esposito, Tedesco, Giordano, Evacuo (E).